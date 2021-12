Corpo de ex-prefeito vítima de problemas cardíacos deve chegar ao Acre nesta terça (28)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Carlinhos Portela morreu no último sábado (25) no Distrito Federal após complicações enquanto aguardava nova cirurgia para troca de aparelho que usava no coração. Velório está marcado para às 15h30 na capela São Francisco, em Rio Branco.

O corpo do ex-prefeito e ex-vereador de Porto Acre, no interior do estado, Antônio Carlos Ferreira Portela, chega ao Acre nesta terça-feira (28) para ser velado e sepultado. A informação foi confirmada ao g1 pela família de Carlinhos Portela, como era conhecido.

O velório está marcado para 15h30 na capela São Francisco, em Rio Branco, e ainda não foi definido o horário do sepultamento, que será no Cemitério Morada da Paz.

O ex-gestor morreu na madrugada do último sábado (25), vítima de problemas cardíacos no Hospital de Base do Distrito Federal (DF). Carlinhos tinha 43 anos e também era professor do Instituto Federal do Acre (Ifac).

O ex-prefeito sofreu complicações em uma cirurgia que fez há seis meses para troca de um aparelho que usava no coração. Ele lutava contra problemas no coração há anos. Na última semana, o ex-gestor viajou para Brasília para tentar uma nova cirurgia.

Portela foi vereador de Porto Acre entre 2005 e 2008. Em 2013 ele assumiu a prefeitura da cidade, ficando no cargo até 2016. No ano de 2017, Portela esteve à frente da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin) do Ifac.