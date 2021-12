Conta de luz ficará até 10,36% mais cara para os consumidores do Acre a partir do dia 13

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aumento para 280 mil consumidores acreanos foi aprovado pela Aneel, nesta terça-feira (7).

Conta de luz vai aumentar no Acre na próxima semana.

A energia elétrica do Acre terá um novo reajuste a partir da próxima segunda-feira (13). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira (7) que a conta de luz ficará 10,36% mais cara no estado acreano.

Com isso, 280 mil consumidores vão pagar um valor mais caro pela conta de luz. O comunicado diz que o ‘conjunto de ações tomadas pela agência para mitigar as tarifas, considerando também o diferimento proposto pela empresa, colaborou para amenizar o impacto do reajuste’

Para os consumidores de baixa tensão, o reajuste será de 10,36% no valor médio e os de alta tensão 7,65%.