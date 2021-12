ConecteSUS: Governo diz que recuperou dados de vacinados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Ministério da Saúde informou neste domingo (12) que recuperou os registros dos brasileiros contra a covid-19, sem perda de informações, após o ataque atribuído a hackers na madrugada da última sexta-feira.

“Todos os dados foram recuperados com sucesso”, afirmou a pasta, em nota. O ministério afirma ainda que, “no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”.

As emissões do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, documentos obtidos por meio da plataforma ConecteSUS, ainda estão indisponíveis.

Para comprovar a vacinação contra a covid-19 sem o ConecteSUS, o brasileiro pode levar o comprovante de vacinação físico, entregue no ato da vacinação, para provar que recebeu o imunizante. Também é possível pedir a 2ª via do cartão físico.

Na mensagem postada nos sites do Ministério da Saúde, os hackers afirmam que os dados foram copiados e excluídos. A pasta informou que foram comprometidos temporariamente alguns sistemas, além do ConecteSUS, como o e-SUS Notifica e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).

Hackers foram identificados

A Polícia Federal afirmou que os hackers que invadiram os sistemas do Ministério da Saúde não tiveram acesso a dados importantes e que já foram identificados. As informações são da CNN.

Ainda de acordo com o canal, a PF conseguiu bloquear a conta que invadiu os portais e plataformas. Com isso, não houve criptografia nem sequestro de dados e boa parte do sistema já foi restabelecida.

Com a falha no aplicativo ConecteSUS, o governo federal vai adiar por sete dias a exigência da quarentena de 5 dias para vacinados. Antes, a medida passaria a valer a partir o dia 11 e, agora, entrará em vigor dia 18 de dezembro.

A medida prevê que pessoas não vacinadas que chegarem ao Brasil fiquei 5 dias em quarentena. Elas podem passar por um exame RT-PCR e, com o resultado negativo, estão livres para transitar pelo país.

O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. “Estive na Casa Civil e vamos postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial os itens que falam sobre a apresentação do certificado de vacinação ou, em caso contrário, cumprimento da quarentena”, afirmou.

“Por precaução, vamos publicar uma portaria hoje postergando por 7 dias o início da vigência das regras postas. Iniciariam amanhã e passarão a viger no próximo sábado.” A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas será em breve.