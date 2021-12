ConecteSUS completa uma semana sem funcionar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A plataforma ConecteSUS completa, hoje, uma semana fora do ar, impossibilitando que se obtenha o comprovante de vacinação contra a covid-19. Na última sexta-feira, um ataque hacker impediu o funcionamento da página do Ministério da Saúde, do aplicativo e de outros sites ligados à pasta.

Inicialmente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acreditava que o ConecteSUS estaria de volta na última terça-feira. Mas, ontem, diante do prazo descumprido, ele disse que a pasta procura restabelecer o funcionamento do aplicativo o “mais rápido possível”.

Segundo o ministro, os sistemas internos do ministério voltaram ao ar na manhã de ontem. “A rede interna do ministério já foi restabelecida, e o ConecteSUS está em avanço para que volte o mais rápido possível”, desconversou, embora tenha dito que crê que a plataforma volte à normalidade nas próximas horas.

No Conecte SUS, os cidadãos podem acessar suas informações médicas do Sistema Único de Saúde (SUS), como histórico clínico, medicamentos dispensados e exames feitos. Até então, essa funcionalidade também não voltou a funcionar.

O ministério informou que o processo para recuperação dos registros foi finalizado, sem perda de informações. “Todos os dados foram recuperados com sucesso. A pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”, explicou, por meio de nota.

Com o não funcionamento do ConecteSUS, brasileiros estão com dificuldade de comprovar a imunização contra a covid-19 — fundamental para quem pretende viajar para o exterior e não quer enfrentar problemas no retorno ao país. Além disso, o passaporte da vacina é exigido para a entrada em estabelecimentos e eventos em alguns estados. A pasta não esclareceu ao Correio qual a segunda opção dos cidadãos nesses casos.

Fonte: Correio Braziliense