Condutores não respeitam faixa de pedestre em frente escola no Segundo Distrito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo enviado ao Ecos da Notícia mostra o total desrespeito dos motoristas com os pedestres que tentam atravessar a faixa na rua Vinte e Quarto de Janeiro, em frente a escola Maria Angélica Costa, localizada no Segundo Distrito da capital Acreana.

Nos 26 segundos de vídeo, em nenhum momento, apesar dos pedestres ficarem em pé no aguardo, veículo algum para.

No artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro diz: “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Apesar de ser algo ensinado quando se frequenta uma auto escola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, alguns condutores acreanos parecem ter faltado ou esquecido dessa aula. O que coloca em risco a vida de pedestres que alí circulam.

O denunciante afirma que todos os dias, principalmente no horário de pico, pedestres se arriscam atravessando em meio ao trânsito já que é raro um contudor ceder a vez.

Veja o vídeo: