Concurso PC AM: edital aberto com 351 vagas

Concurso PC AM (Polícia Civil do Amazonas) oferece 351 vagas para Delegado, Investigador, Escrivão e Perito com iniciais de R$ 12 mil

Mais um edital aberto na área, dessa vez é do concurso PC AM (Polícia Civil do Estado do Amazonas), o documento foi publicado na tarde desta sexta-feira em diário oficial. Ao todo, a corporação deve preencher 351 vagas, sendo 62 para Delegado, 62 para Escrivão, 200 para Investigador, 27 para Perito Criminal, 8 para Perito Legista e 3 para Perito Odontolegista. Para as carreiras é exigida formação de nível superior. As iniciais chegam até R$ 20.449,05.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição que começa a partir das 16h do dia 3 de janeiro até às 16h do dia primeiro de fevereiro. A taxa para os cargos de escrivão, perito criminal, perito legista e perito odontolegista é de R$ 180 e para delegado é de R$ 280

A aplicação da prova para o cargo de Delegado está prevista para o dia 10 de abril de 2022, para os demais cargos a prova será dia 03 de abril de 2022, as provas para os cargos de escrivão e perito acontecerão na parte da manhã do dia 03, e para o cargo de investigador, na parte da tarde. A banca organizadora da seleção é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Resumo do Concurso

Vagas: 351

Taxa de inscrição: R$ 180 a R$ 280

Cargos: Delegado, Escrivão, Investigador, Perito Criminal, Perito Legista e Perito Odontolegista

Áreas de Atuação: Segurança Pública

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05

Estados com Vagas: AM

Fonte: Alfaconcursos.