Concurso da Semsa Manaus oferta cargos com salários de R$ 1,6 mil a R$ 13,8 mil; veja o edital

Os três editais com todas as definições referentes ao certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), nesta segunda-feira (27).

As inscrições serão abertas no dia 5 de janeiro para o cargo de Especialista em Saúde – Médicos e no dia 10 de janeiro para os cargos de Especialista em Saúde (nível superior) e Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental).

As vagas são para médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, entre outros cargos.