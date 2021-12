Compras de última hora movimentam comércio de Rio Branco na véspera de Natal

No Calçadão da Benjamin Constant, no Centro da capital acreana, por exemplo, teve muita movimentação.

“Gosto de me presentear em qualquer época do ano, independente de ser Natal ou Ano Novo. Está bastante movimentado comércio, mas as coisas aumentaram bastante. De uns dez dias para cá, eles [comerciantes] aproveitando o Natal e Ano Novo, aumentaram os preços”, reclamou.

Patrícia Barreto Nogueira chegou cedo no comércio. Ela mora na zona rural no interior do estado e também deixou para em cima da hora a compra dos presentes. Desempregada, Patrícia diz que reservou um dinheiro para gastar com as lembrancinhas natalinas.