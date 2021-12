Como vai ficar o valor da gasolina, diesel e etanol com o ICMS zerado?

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ano de 2021 foi um ano extremamente atípico, além dos avanços da pandemia, a instabilidade econômica e alta exorbitante nos preços de produtos e serviço trouxe um impacto muito negativo para o cidadão.

Quando falamos em alta dos preços de produtos e serviços, não podemos deixar de mencionar a alta no valor dos combustíveis que acabou se tornando um dos vilões quanto a alta nos preços dos produtos, afinal, com o combustível mais caro, o frete fica mais caro e consequentemente um valor de operação mais alto reflete no preço agregado ao consumidor final.

Valor do combustível sem o ICMS

Um dos maiores debates que tivemos quanto ao preço dos combustíveis neste ano, foi relativo ao impacto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no valor da gasolina, diesel e etanol.

Diante da alta no preço dos combustíveis e frente a um grande debate sobre seus impactos, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) optou por congelar a incisão do ICMS no preço do combustível.

A decisão do Confaz procura conter a disparada nos preços dos referidos produtos. Segundo o Conselho, a ideia é de colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes.

Sendo assim, a decisão do Confaz que começou a vigorar no dia 1º de novembro terá uma duração de 90 dias e ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2022 em todos os estados incluindo o Distrito Federal.

Preço do combustível e o impacto do ICMS

Para os próximos dias em que a decisão do Confaz estiver em vigor, o preço dos combustíveis deve ter uma suavizada nos preços de maneira parcial a eventuais aumentos no preço dos combustíveis.

É preciso compreender que a alta do dólar frente a desvalorização do real tem um grande impacto sobre o valor dos combustíveis cobrados nos postos do país, principalmente ao se entender que os combustíveis do país são corrigidos acompanhando o mercado global.

Logo, o repasse do petróleo às refinarias ocorre conforme a variação e valorização do barril de petróleo no exterior, de modo que o preço da gasolina depende de uma variação do produto no mercado internacional.

Preço da gasolina deve baixar nos próximos dias

A Ativa Investimentos aponta que o preço da gasolina deve diminuir nos próximos dias, o motivo para isto está na queda no valor do petróleo. A estimativa de defasagem no preço da gasolina doméstica para internacional aponta um percentual com baixa de 5% no preço.

Como consequência a corretora acredita em uma possível redução no preço dos combustíveis nos próximos dias pela Petrobras.

“O potencial baixista é fruto da queda no preço do barril de petróleo internacional, sendo negociado próximo aos US$ 70 dólares nesta quinta. Em geral, o mercado e as commodities reagiram a incerteza trazida pela Ômicron com o temor de novas restrições e queda de demanda”, explica Guilherme Sousa, economista da Ativa