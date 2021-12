Comércios de Cruzeiro do Sul estão bem abastecidos para as festas de fim de ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

A sexta-feira, 24 está movimentada no comércio de Cruzeiro do Sul. O cruzeirense foi às ruas comprar presentes e alimentos para a Ceia de Natal com a família.

Dona Teresinha Leandro foi fazer as compras pela manhã para garantir a alimentação de sua família. “A ceia hoje está garantida graças a Deus. Estou procurando os preços mais acessíveis pra poder comprar os mantimentos”.

Com a variedade de ofertas e de preços nos alimentos, Ariston Vasconcelos preferiu trocar para a Ceia do Natal o peru pela carne. “A gente trabalha o ano todo pra poder pelo menos comer bem nessa época do ano. É momento de celebrar e agradecer por ter superado as dificuldades”.

A movimentação agrada os comerciantes. Mariano Mello é gerente de supermercado. Ele diz que as expectativas foram de acordo com o esperado, principalmente na venda de alimentos e frutas. “Tem tido um bom movimento dentro da nossa expectativa. Graças a Deus estamos bem abastecidos planejamos há alguns meses para que nessa data tenhamos tudo o que o cliente procura”.