Comércio de Cruzeiro do Sul está movimentado com as compras de fim de ano

Os empresários donos de lojas de presentes e decorações de Cruzeiro do Sul, já estão percebendo o aumento nas vendas, com a procura por itens de decorações natalinos.

Nos pontos comerciais especializados, os lojistas já comemoram o faturamento com as vendas.

De acordo com a empresária Núcia Melo, as vendas têm sido melhores do que as do ano passado. “Ano passado as pessoas estavam apreensivas por conta da Covid 19. Agora com a vacina as pessoas vão se encontrar com as famílias. Os clientes compram roupas, itens natalinos e consequentemente as vendas melhoraram”.

O presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, está otimista com as vendas.

“A gente tem a expectativa de que nós não fiquemos no vermelho. A gente fechar o ano no azul já é muito importante. Mas com esses abonos, décimo e salários em dia, a nossa expectativa é de crescer”.