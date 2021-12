Comerciante é morto com seis tiros, dentro de seu carro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um comerciante foi encontrado morto com seis tiros dentro de seu carro, no Jardim Bonfiglioli, em São Paulo, na última terça-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada por seis projéteis. Um disparo o atingiu na face, um no braço esquerdo e os demais na região do tronco, no lado esquerdo.

O comerciante, identificado como Júlio César Moraes de Oliveira, de 41 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Agora, as autoridades investigam se Júlio foi vítima de um assalto ou se o crime foi uma execução. O caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros).

Fonte: IstoÉ