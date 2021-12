Com vídeo do pai sendo morto na Garibaldi, lutador de MMA questiona abordagem da PM

-------- Continua depois da Publicidade--------

A morte do servidor do Tribunal de Contas do Município (TCM), Antônio José Trocoli Silveira, na última quarta-feira (15), foi filmada. O vídeo foi publicado pelo filho da vítima, o lutador de MMA Antônio Trocoli, o ‘Malvado’. Nas imagens, é possível ver que, ao ser abordado por uma viatura da Polícia Militar, Antônio leva as mãos à cabeça. O atleta questiona, então, “Com a mão na cabeça? Vários tiros, isso é defesa onde?

O conteúdo foi publicado no Instagram Stories, na quinta-feira (16), depois que uma testemunha encaminhou o material a Malvado. Em resposta, a Polícia Militar afirmou que o homem estava armado com um simulacro de arma, e que havia se recusado a seguir o procedimento da abordagem – o que nega a pessoa que entrou em contato com o filho da vítima. “Seu pai em momento nenhum foi ameaçado por quem estava por perto, ninguém ligou pra lugar nenhum”, acrescenta o perfil que enviou o vídeo.

Antônio Trocoli vai ser sepultado na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. As informações foram divulgadas por Malvado.

De acordo com a Polícia Militar, foi instaurado um inquérito para apurar os fatos. O prazo para conclusão é de 40 dias, podendo ser prorrogado, acrescenta a corporação.

Noite do crime

Conforme informações da PM, a 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação) foi chamada por volta das 22h10 para averiguar uma denúncia de que um homem armado, a bordo de uma Ranger azul, estava agredindo pessoas na Praça Lord Cochrane.

“No local, a equipe identificou o homem fora do veículo, visivelmente agitado. Os policiais foram abordá-lo e nesse momento o homem gritou que estava armado e disse que não iria colocar as mãos na cabeça. Nessa hora, ele sacou a arma “abruptamente”, diz o comunicado da polícia. Os militares atiraram.

Baleado, o servidor foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu. Segundo familiares, a vítima retornava para casa, no Canela, após sair de uma confraternização, na região da Orla.