Com pensão atrasada há mais de 10 anos, filha de André Gonçalves posta indireta: ’12 milhões de mães chefiam lares sozinhas’

-------- Continua depois da Publicidade--------

A filha mais velha de André Gonçalves, Manuela Seiblitz, de 23 anos, do relacionamento dele com a atriz Tereza Seiblitz, publicou uma indireta para o pai nesta segunda-feira (13), em seus stories, no Instagram.

A jovem fez a publicação após o ator criticar a rigidez da lei que prevê a prisão dos pais que não têm condições de pagar pela pensão dos filhos.

“Curiosidade do dia: mais de 5,5 milhões de pessoas não tem o pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no BR”, publicou a jovem junto com uma enquete para que seus seguidores respondessem se já sabiam ou não da informação.

De acordo com o jornal Extra, Manuela, que foi criada longe do pai, assumiu o processo que sua mãe movia contra ele na Justiça do Rio por uma dívidas de R$ 109 mil em pensões atrasadas.

Além de Manu, a outra filha de André Gonçalves, Valentina, de 18 anos, do casamento dele com Cynthia Benini, cobra na Justiça uma dívida de R$ 13,5 mil de pensões atrasadas, o que motivou um decreto de prisão contra o ator, que terá de usar tornozeleira eletrônica.

Em outra ação, movida por Cynthia em São Paulo, outros R$ 350 mil são cobrados do ator em pensões não pagas por ele.