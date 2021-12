Com o retorno das aulas presenciais escolas enfrentam casos frequentes de Covid-19 entre servidores e alunos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o retorno das aulas presenciais, as escolas precisaram passar por algumas adaptações e redobrar os cuidados sanitários. Mesmo assim em algumas delas já foram identificados casos positivos da Covid-19 e esses locais voltaram a ficar vazios provisoriamente.

De acordo com os diretores, nas escolas em Cruzeiro do Sul, onde houve casos positivos, a pessoa foi infectada fora do ambiente escolar e por precaução as aulas foram suspensas por um período de 14 dias.

Já as aulas online e entregas de trabalhos escolares, seguem normais. Na escola de ensino médio Dom Henrique Ruth para se ter uma ideia, a quantidade de alunos por turma é em média de cinco a seis alunos. A escola está com as aulas presenciais suspensas pelo fato de um servidor que testou positivo para a doença. O diretor afirmou que o funcionário já havia tomado a vacina e não apresentou os sintomas. “Nessa semana recebemos o resultado positivo para um dos nossos professores. As diretrizes nos orientam a parar as aulas presencias por 14 dias para garantir que não seja disseminado o coronavírus dentro da comunidade escolar e o professor que apresentou o teste positivo não apresenta sintomas ele está bem e na escola todos usam máscaras, ou seja, funcionários e alunos”.

Já na escola Craveiro Costa foi um aluno que testou positivo para covid-19. A direção do colégio também suspendeu as aulas presenciais. “Antes de ontem pela noite identificamos um caso positivo na escola. Consultamos os órgãos responsáveis para saber quais medidas tomar e suspendemos as aulas por 14 dias”.

disse Roberlete de Souza, diretora.

Outra escola estadual que segue com as aulas presenciais suspensas é a escola Cívico Militar Madre Aldegundes onde um aluno também testou positivo. “A mãe nos informou que o filho estava com sintomas e a gente avisou a secretaria estadual de saúde que tínhamos um caso suspeito e imediatamente nós suspendemos as aulas”, revelou Rosa Lebre, diretora.