Com muitos anunciantes, Faustão ocupa espaço e R.R Soares deixa a Band

-------- Continua depois da Publicidade--------

A chegada de Faustão na Band provocou mudanças na grade de programação da emissora. Após 18 anos, por exemplo, o programa “Show da Fé”, comandado pelo pastor R.R Soares, deixará de ser exibido no canal do Morumbi. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Vaquer, do site “Notícias da TV”, nesta sexta-feira (24).

Segundo a publicação, R.R Soares chegou a negociar para ocupar outras faixas da programação, mas não chegou a um acordo financeiro interessante. Faustão ficará com o horário das 20h30 e 22h45 e estreará no dia 17 de janeiro de 2022.

A Band acredita que os anunciantes interessados em Fausto Silva suprirão a grana que antes garantia apenas com o “Show da Fé”. Embora o valor nunca tenha sido revelado, estima-se que não era menor que R$ 8 milhões.

Para demonstrar gratidão pelos anos de parceria com R.R Soares, inclusive, a Band planeja uma homenagem ao religioso antes de encerrar o ciclo.