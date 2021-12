Com mais de 35 mil atendimentos, OCA de Cruzeiro do Sul celebra seu primeiro aniversário

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia 19 de dezembro de 2020, o governo do Acre inaugurava a unidade da Organização em Centros de Atendimentos (OCA), em Cruzeiro do Sul. Um ano depois, a repartição celebra sua efetiva atuação no Vale do Juruá, ostentando as marcas históricas de mais de 35 mil atendimentos realizados e 100% de aprovação da população.

Funcionários comemoraram o aniversário na tarde desta sexta-feira, 17, na sede da unidade, localizada na região central da segunda maior cidade acreana.

Mais de 35 mil atendimentos foram realizados pela OCA de Cruzeiro do Sul no período de um ano. Foto: Marcos Santos/Secom.

O governador Gladson Cameli fez questão de enviar mensagem parabenizando à equipe. “Quero saudá-los pela dedicação e pelo sucesso. Externo o meu carinho e admiração a todos”, disse o chefe do executivo, em vídeo.

Apesar das barreiras impostas pela pandemia, a central manteve a média diária de 100 atendimentos, realizados por um efetivo de 40 profissionais, que se distribuem entre os serviços de emissão de Registro Geral (RG), correspondências bancárias, além de dar resolutividade aos encargos ligados ao Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Acre (Procon/AC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtrans), e outros. Ao todo, são 230 serviços de 14 órgãos distribuídos entre as esferas federal, estadual e municipal.

São números que apontam para o assertivo investimento de Gladson Cameli e que asseguram acesso rápido às informações e aos serviços públicos para moradores dos sete municípios da regional, além de habitantes do Guajará, no Amazonas.

Atendimento oferecidos na OCA recebem 100% de aprovação de juruaenses. Foto: Marcos Santos/Secom.

O secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Luiz Victor Diniz Benecker, se disse lisonjeado com o sucesso da iniciativa.

“Era um sonho antigo do governador ampliar essa modalidade de atendimento. Pretendemos levá-la a outras regiões do Acre, aproximando ainda mais o cidadão do serviço público. Por isso, estamos criando no Estado a cultura OCA, que é o zelo e qualidade do atendimento ao público e que no Juruá nos garantiu a plena satisfação da população. É feito do qual nos orgulhamos muito, pois reflete o esforço dos nossos servidores”, afirmou o gestor.

Elenilda Souza Nogueira procurou a OCA para emitir a primeira via de identidade (RG) para dois filhos. Ela relata que a integralização facilitou a busca de quem necessita dos serviços. “É um espaço de suma importância, pois acabou com as dificuldades que tínhamos antigamente. Cheguei e rapidamente recebi um bom atendimento”, disse.

Cidadãos buscando emissão de RG, que é o serviço mais procurado na Oca do Juruá. Foto: Marcos Santos/Secom.

Já Alexandro Freire, procurou a unidade para dar entrada ao seguro-desemprego e de imediato recebeu assistência. “Resolvi o meu problema. É um ambiente acolhedor, que facilita demais a nossa vida”, avaliou.

Também se fizeram presentes ao evento o gerente local do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Braz Pedrosa; a coordenadora regional da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Milca Santos; Alana Albuquerque, diretora-presidente do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon/AC); vereadores; e autoridades locais.

Lançamento de novo portal

Outras novidades foram anunciadas durante a festa, com destaque para o lançamento do novo portal da organização. A diretora estadual da OCA, Francisca Brito Gomes, explicou que “a ideia é facilitar a procura por informações e trazer mais orientações ao cidadão”.

OCA lança novo portal para facilitar a busca por informações a cidadãos acreanos. Foto: Marcos Santos/Secom

Para ter acesso à página, basta clicar no link: https://www.gsp.ac.gov.br/

O que disseram

“Faço uma avaliação muito positiva desses primeiros doze meses de funcionamento. O governador Gladson Cameli olha para esse projeto com muito carinho porque entende que é uma forma de beneficiar a população”, destacou Natalino Paulo, chefe de Divisão da OCA em Cruzeiro do Sul.

“O Procon também está em festa. Ao longo de um ano de implantação, o órgão cresceu e alcançou aprimoramento nas relações de consumo, garantindo o direito do cidadão do Juruá”, Alana Albuquerque.

“A parceria Estado e sociedade é fundamental. O Acre se destaca nacionalmente pela qualidade dos serviços que presta à população”, Braz Pedrosa.

“Quando o Estado se faz presente e se aproxima da população há a garantia de cidadania. A Polícia ganha muito com o serviço de identificação, que é realizado em parceria da OCA”, Lindomar Ventura, delegado de polícia da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul.