Com Globo em crise, Matheus Nachtergael deixa elenco da emissora e alega conflitos e desorganização

-------- Continua depois da Publicidade--------

Matheus Nachtergael, um dos personagens principais da nova trama da Globoplay, abandona as gravações

Matheus Nachtergael deixou o elenco de ‘O jogo que mudou a História’, série do Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, que abordará sobre a guerra do narcotráfico no Rio de Janeiro. A informação é da colunista do O Globo, Patrícia Kogut.

O ator seria um dos protagonistas e interpretaria gêmeos idênticos na trama, no entanto, os atrasos nas gravações de ‘Cine Holliúdy’ gerados pela pandemia, atrapalharam os planos de Matheus Nachtergaele, que teve que abandonar as gravações na Globo por conflitos em sua agenda.

Toda a desorganização acabou obrigando a direção da série do Globoplay mudar em partes o enredo da história. Agora, a ideia é ter dois atores nos papéis dos irmãos, que não serão mais idênticos.

Outro protagonista será Raphael Logam, que fará um agente penitenciário. Alli Willow, atriz franco-americana de ‘Bacurau’, também terá um papel importante na série do streaming da Globo: interpretará uma freira americana que trabalha no presídio da Ilha Grande.

CRISE NA Globo?

Na última quinta-feira (15), a Globo abriu mão de um dos seus maiores tesouros: A Copa do Brasil. A líder de audiência decidiu abrir mão do seu direito de exclusividade do torneio organizado pela CBF e vendeu o licenciamento de 36 jogos da Copa do Brasil para o Amazon Prime Vídeo.

Cabe ressaltar que apesar da venda, a Globo continuará exibindo os jogos do mata-mata em 2022. Segundo o Notícias da TV, o novo contrato da Globo com o serviço de streaming vai ajudar a emissora a pagar o altíssimo valor do torneio, que gira em torno de R$ 300 milhões por ano.

Com o acordo feito para a emissora do Marinho “paga as contas” e se desafogar da crise financeira, essa será o primeiro campeonato de futebol adquirido pela Amazon, desde que chegou no Brasil em 2016.