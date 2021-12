Com estado de saúde de Maurílio piorando, esposa faz apelo: ‘Não parem de orar’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O estado de saúde do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, tem piorado e, por isso, a esposa dele pediu que os seguidores não parassem de orar pela sua recuperação. Internado desde 15 de dezembro, o sertanejo já sofreu 3 paradas cardíacas e luta contra uma grave infecção no pulmão.

Não parem de orar pela vida do Maurílio. Vamos continuar fortes! Peço mais oração. Ele vai vencer! Ele é mais que vencedor”, pediu Luana, a esposa, nos stories do Instagram. Na última terça-feira (28), ela fez uma carta para falar sobre o momento que o marido está passando. “Essa noite completam 2 semanas, que minha vida deu um 360°. Não só a minha, é claro, mas agora falo por mim. Uma virada tão grande, que nunca mais eu serei a mesma pessoa.. Glória a Deus por isso! Porque hoje, sinto que sou um ser humano melhor. Obrigada meu Deus por tanta mudança, tanta restauração! Sinto que ainda nem começou, que ainda tem muita coisa que vai continuar mudando e trabalhando em mim, mas já te agradeço pela mudança que tens feito até hoje, até agora!”, escreveu.