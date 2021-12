Com equipamentos de alta tecnologia, Acre potencializa combate aos crimes transfronteiriços

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o objetivo de potencializar a prevenção e repressão da criminalidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi contemplada, nesta segunda-feira, 20, durante solenidade realizada no auditório da Receita Federal, na cidade de Campo Grande – MS, com 15 binóculos de visão noturna com capacetes e 51 pares de placas de proteção balística, além de outros equipamentos, que alcançam, no total, um aporte financeiro de mais de R$ 1,8 milhão.

Todo esse equipamento foi doado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), no escopo do Programa Nacional de Vigilância das Fronteiras e Divisas (V.I.G.I.A), e irá equipar as unidades policiais que integram o programa em âmbito nacional, otimizando a prevenção e repressão da criminalidade, prioritariamente nos crimes letais intencionais, tráfico de drogas, armas e descaminho, e outras modalidades criminosas transnacionais na faixa de fronteira, divisas e áreas de interesse operacional.

Para o evento de entrega dos equipamentos, compuseram o dispositivo de honra o secretário adjunto da Seopi, Bráulio do Carmo Vieira de Melo; o coordenador-geral de Fronteiras da Seopi, Tarso Sanson Silva; o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira; o secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, coronel José Hélio Pachá; a diretora de Gestão Administrativa e Estratégica da Sejusp/Acre, Dulcinea Azevedo; o superintendente da Polícia Federal naquele Estado, delegado Chang Fan; e o comandante-geral da Polícia Militar do MS, coronel Marcos Paulo Gimenez.

Ao destacar o prestígio das forças de seguranças acreanas, a diretora de Gestão Administrativa e Estratégica da Sejusp/Acre assegurou que “o Estado do Acre está presente em todos os eixos de investimentos da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, seja por meio de doações ou capacitações. Em contrapartida, o governador Gladson Cameli e o secretário Paulo Cézar ampliaram as cooperações interagências em âmbito nacional e internacional, promovendo uma agenda permanente de ações de combate aos crimes transfronteiriços”.

De acordo com o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada e Fronteiras (GGIF), coronel Glayson Dantas, que também representou a Sejusp na solenidade, “as doações realizadas pelo Ministério da Justiça, através do programa V.I.G.I.A, demonstram a confiança no trabalho desenvolvido pelo secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar e equipe, o que nos dá maior suporte logístico e tecnológico para as operações de fronteira das forças de segurança”.

Tecnologia avançada

Além dos capacetes, os binóculos, que utilizam tecnologia térmica avançada para detecção de pessoas e veículos a uma distância de até 8 quilômetros, para visualizar as imagens, possibilitam o aumento da consciência situacional das equipes policiais em atuação nas fronteiras e utilizam tecnologia superior na ampliação da visão termal, com capacidade de juntar imagens e sua geolocalização, processo pelo qual algo ou alguém pode ser localizado com base em coordenadas geográficas, vêm com tripé, baterias e cabos.

Outras entregas

Além do Acre, os estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e Rondônia também recebem equipamentos na mesma solenidade. Ao todo foram entregues 67 binóculos de visão noturna e 153 pares de placas de proteção balística.