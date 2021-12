Com base em casos confirmados da variante Ômicron no Brasil, Comitê Covid coloca todas as cidades do AC na faixa amarela

-------- Continua depois da Publicidade--------

Regional do Alto Acre, única que estava na bandeira verde, regrediu para a bandeira amarela. Regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira permanecem no nível de atenção. Não há casos confirmados da variante Ômicron no Acre.

Em nova nota técnica, divulgada nesta sexta-feira (24), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 informou que a regional do Alto Acre, única que estava na bandeira verde (Nível de Cuidado), regrediu para a bandeira amarela (Nível de Atenção). Já as regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira permaneceram na bandeira amarela.

Último boletim do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 foi divulgado no dia 10 de novembro. Na faixa amarela, há mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais, que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

De acordo com o comitê, as restrições que permanecem na faixa devem ser cumpridas além de mantidas as medidas sanitárias.

“Em virtude da regressão de Nível de Risco de duas regionais do Estado, atrelado a incrementos importantes nos indicadores da Pandemia para as três regionais, este Comitê mantém sua recomendação acerca da manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável.”, diz a nota.

Ainda de acordo com o boletim a medida foi tomada visando pontos importantes de resguardo à saúde da população considerando a instabilidade nas bases de dados do Ministério da Saúde, que acarreta subnotificação do número de casos da doença.

“Além da confirmação dos casos provocados pela variante Ômicron no Brasil, o não alcance dos níveis ideais preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na vacinação, mesmo com todos os esforços do Estado; além vários outros pontos elencados, como a dificuldade de monitoramento de todos os viajantes, proximidade das festas de fim de ano, e as interações na região de tríplice fronteira com aumento importante de casos”, diz o documento.

Regiões

• Alto Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri – faixa amarela;

• Baixo Acre e Purus: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard – faixa amarela;

• Vale do Juruá e Tarauacá/Envira: Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá – faixa amarela.

A avaliação do comitê leva em consideração sete fatores: índice de isolamento social; índice de notificações por síndrome gripal; índice de internação por síndrome gripal; índice de novos casos por síndrome gripal Covid-19; índice de óbitos por Covid-19; ocupação de leitos clínicos – Covid-19 e ocupação de UTIs Covid-19.

O boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), desta sexta traz 14 novos casos de Covid. Em todo o Acre há 88.370 casos da doença confirmados e mortes 1.850 mortes pela doença.

Como funciona a fase amarela

Na fase amarela podem funcionar os seguintes estabelecimentos: Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e outros estabelecimentos similares. Além de teatros, cinemas e apresentações culturais, como também evento religiosos com 50% da capacidade.

Lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias podem continuar funcionando com todos os protocolos sanitários e aumentando a capacidade limitada de 50%, além de delivery e drive-thru.

A regra vale ainda para lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias e marmorarias.

Feiras livres, comércios de rua, ambulantes e outros também seguem abertos seguindo as orientações de segurança. Para hotéis, shoppings, salões de beleza e motéis a capacidade de funcionamento é a mesma.