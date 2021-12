Com aumento de casos de gripe, UPA monta tenda para atender pacientes em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com quase 500 atendimentos por dia, a direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco, teve que montar uma tenda ao lado da entrada principal para tentar administrar a superlotação.

O vírus da Influenza H3N2 tem deixado vários estados em alerta por conta do aumento no número de casos da doença em dezembro. Na UPA da Sobral, esta semana, as equipes chegaram a atender maios de 490 pessoas por dia.

À equipe da Rede Amazônica Acre, a diretora da unidade de saúde, Michela Lemos, disse que, desse total, 70% de pessoas reclamam de algum sintoma de gripe. Por causa disso a gestora pediu novamente a montagem da tenda, que foi utilizada durante o aumento dos casos de Covid-19, para melhorar o atendimento.

“O salão estava muito lotado e é muito complicado isso porque sempre vem uma mãe com dois ou três filhos e um só está doente, o que vai está contaminando mais gente. Então, decidimos isso, conseguimos mais cadeiras porque, realmente, não tinha mais onde colocar o pessoal para sentar. Estava uma situação muito complicada”, afirmou.

A diretora orienta que a população só procure atendimento a partir do segundo dia de sintomas. Michela destaca que, quanto mais tempo de sintomas, melhor será para descobrir que tipo de infecção o paciente apresenta.

“É uma gripe muito forte, só que preocupa a população porque vem com uma febre muito alta. Então, é muito líquido, antitérmico e não esquecer que depois de dois dias que a gente consegue fazer um exame e descobrir que tipo de infecção a pessoa está tendo”, complementou.

Procura por atendimento

Dor no corpo, febre e tosse. Esses foram os sintomas que levaram o descarregador Dorismar de Oliveira até a UPA da Sobral e a principal suspeita é gripe.

“Cheguei em casa já ruim e vim atrás do atendimento. Infelizmente, a gente vem atrás de um atendimento e não consegue o esperado, um atendimento bom. Desde cedo estou aqui e até agora nada”, reclamou.

A procura por atendimento na unidade de saúde aumentou depois da alta dos casos de gripe, aliada à greve dos médicos de Rio Branco. Com dificuldade de atendimento nas unidades básicas, a população acaba procurando as UPAs.

Na casa da cozinheira Priscilânia Oliveira, por exemplo, sete pessoas estão gripadas. Ela levou as duas filhas para uma consulta na UPA. “Ela está reclamando de dor na garganta, na cabeça, tossindo e vomitando. A outra também, e trouxe as duas que estão piores além de mim”, relatou.

Mais de 350 notificações

Com o aumento dos casos de Influenza e dos atendimentos de casos de Síndrome Gripal (SG), a Secretaria de Saúde do município de Rio Branco, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, emitiu uma nota de alerta para identificação precoce da gripe e cuidados preventivos.

Conforme dados da Vigilância do município, de julho até o dia 18 de dezembro deste ano foram colhidas 351 amostras de secreção respiratória nesse período, e emitiu um alerta com o objetivo de prevenir a evolução para a gravidade e enfatizar medidas de controle e prevenção de novos casos.