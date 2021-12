Com até 700 atendimentos por dia, UPA da Sobral tem três médicos afastados por doença em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Surto de gripe tem sobrecarregado a unidade. Direção chamou mais dois profissionais, sendo um de Vila Campinas, no interior, para atender a demanda.

Com até 700 atendimentos por dia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral, em Rio Branco, está com três médicos afastados por motivo de doença. A unidade é uma das mais superlotadas da capital e já montou uma tenda ao lado da entrada principal para conseguir atender a demanda.

A capital Rio Branco vem apresentando aumento nos casos de síndrome gripal há cerca de duas semanas. Moradores passaram a lotar as duas UPAs com dor de cabeça, febre, coriza, dor no corpo, mal estar e outros sintomas de gripe.

Até as Uraps precisaram ser abertas no feriado prolongado, segunda (27) e esta terça (28) no aniversário de 139 de Rio Branco, para dar assistência à população com atendimentos médicos, liberação de medicamentos e vacina contra a Covid-19 e Influenza.

Dados da Vigilância de Influenza e outros Vírus Respiratórios da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) mostraram que o estado acreano registrou 11.044 casos de síndrome gripal entre janeiro e o dia 11 de dezembro deste ano. A reportagem tentou atualizar esses números registrados na capital nesta terça-feira (28), mas foi informada que as equipes tentam fazer o levantamento e enfrentam dificuldades porque o sistema utilizado é federal e ainda está indisponível.

O gerente de Assistência da UPA, José Martins Júnior, conversou, nesta terça-feira (28), com uma equipe da Rede Amazônica Acre e explicou que a unidade atende com quatro médicos, mas três estão afastados e foi necessário chamar mais dois profissional para garantir o atendimento.

“Não é diferente com nossos servidores, inclusive nesta terça-feira pela manhã, recebi três atestados de médicos. Nosso quadro comporta quatro médicos e temos três de atestados. Conseguimos mais um médico para suprir a necessidade e estamos com dois atendendo. Conseguiu chamar mais um médico que vai chegar mais tarde para suprir a necessidade. Estão se ajudando. As equipes de enfermagem também estão completas devido ao grande número de atendimento”, destacou.



O gerente pediu também que a população compreenda a situação e seja paciente. Segundo ele, a prioridade é dada às crianças e idosos que chegam doentes na unidade. Porém, pacientes com febre mais intensa podem ser atendidos mais rápido também.

“Pedimos compreensão da população, estamos, realmente, fazendo o possível para fazer atendimento para todo mundo. Tendo demora no atendimento a gente pede para reclassificar o paciente para ver se febre deu uma aumentar, se sai da classificação verde para a amarela”, aconselhou.

Orientações

Júnior falou que alguns pacientes procuram a unidade com apenas uma coriza, que pode ser tratada em casa. A orientação é procurar a unidade com sintomas mais graves. “Está todo mundo ficando doente mesmo. Estamos vendo as pessoas ruins mesmo”, falou.

O gerente revelou que na segunda (27), a unidade chegou a atender até 700 pessoas durante o dia. Ele explicou que o reforço com atendimento médico nas Uraps veio para desafogar a unidade de saúde. “Mas, mesmo assim a procura é grande”, lamentou.

Pacientes chegaram a relatar para as equipes da Rede Amazônica Acre que a UPA da Sobral atende com um médico há algum tempo. Questionado sobre a falta de profissionais, Júnior afirmou que o padrão dos médicos, que era de quatro profissionais por dia, subiu para cinco.

“Mas, você coloca dez médicos, o número de pacientes vai ser muito grande. Então, estamos buscando médicos em outras unidades , inclusive, conseguimos de Vila Campinas [interior do estado] para nos ajudar na unidade. Se tem atendimento tem que ter médico. Temos que procurar médico para atender na unidade”, justificou.