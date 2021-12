Com aproximação de possível cheia do Rio Acre, Defesa Civil monitora 10 bairros de Rio Branco

“Temos ainda previsão de muita chuva para os próximos meses, janeiro e fevereiro, por isso a questão da inundação é praticamente impossível de não acontecer. Diante disso, nós já preparamos o Parque de Exposições para nos próximos dias a gente comece a construção dos abrigos”, afirmou o coordenador.

No dia 22 de fevereiro, o governador Gladson Cameli decretou calamidade pública em dez cidades do Acre. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o estado de calamidade nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.