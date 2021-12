Colisão entre moto e ônibus no DF deixa uma pessoa morta e outra ferida

-------- Continua depois da Publicidade--------

No começo desta segunda-feira (27/12) a batida entre uma moto e um ônibus, próximo ao balão de acesso ao Itapoã, na DF-250, deixou uma pessoa morta e outra ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu o pedido de socorro às 6h26. De acordo com informações preliminares às vítimas estavam em uma moto Honda CG 150, o condutor morreu na hora. O garupa foi encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá consciente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta teve uma das pernas amputadas, e o garupa, perdeu o dedo anelar.

Após o atendimento realizado pelo CBMDF, o local ficou aos cuidados das polícias Civil e Militar. O trânsito na região segue impactado pelo acidente.

O outro lado

Ao Correio, a Viação Pioneira, em nota de esclarecimento, disse que “lamenta profundamente o acidente ocorrido”. “Uma equipe está acompanhando o caso e irá prestar toda assistência necessária. A empresa irá aguardar as investigações sobre o acidente para tomar as medidas cabíveis”, assegura.

Fonte: Correio Braziliense