Colabore com a AMMTC, baixando o aplicativo Nota Legal rondoniense e concorra a sorteios

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realiza, na noite desta quinta-feira (23), mais um sorteio trimestral do programa Nota Legal Rondoniense. Nesta edição especial de Natal serão sorteados R$ 50 mil.

Podem participar do sorteio todos os consumidores que pediram para colocar o CPF na nota fiscal quando efetuou qualquer compra em estabelecimentos comerciais.

A Sefin diz que o sistema vai considerar todos os bilhetes gerados pelos consumidores que baixaram o aplicativo.

Os R$ 50 mil em dinheiro serão entregues para quatros pessoas que tiverem seus cupons sorteados nesta quinta-feira.

Segundo a Sefin, o hábito de colocar o CPF na nota fiscal visa praticar a educação financeira, onde o consumidor pode depois analisar o quanto consumiu e gastou no mês, além de coibir a concorrência desleal.

Raspadinhas

Além do sorteio trimestral, o programa tem as famosas raspadinhas. Para isso basta fazer o cadastro no aplicativo, disponível para sistemas operacionais Android e IOS, e escaneando o QR Code do cupom de compra, o cliente ganha uma raspadinha que pode gerar prêmios de R$ 50 a R$ 500.

A cada R$ 50 acumulados em compras, o consumidor que informar o CPF para a emissão da nota fiscal tem direito a um bilhete para concorrer, a cada três meses, a prêmios que vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Doação

Ao utilizar o aplicativo, o usuário pode doar R$ 0,25 centavos de cada cupom Fiscal acima de R$ para a Associação de Meninos e Meninas de Cerejeiras – AMMTC, cnpj 15.892.268/0001-52

É uma forma de colaborar com essa relevante Assoiação Cerejeirense que tem relevantes serviços prestados no municipio. E o melhor: sem gastar nada por isso! pontuou Carlos Henrique, presidente da entidade

Caso não tenha interesse de baixar o aplicativo, doe o cupom fiscal, enviando foto do cupom para o numero 69 9 93035424

Fonte: G1