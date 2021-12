Cleo expõe problema no sexo e dá solução inacreditável ao público: “Chega de problemas na hora H”

Cleo dá dica para resolver problemas na hora H

Cleo chamou a atenção do público ao fazer uma publicidade sobre camisinhas. Divulgando uma marca famosa para a hora h, ela deixou o público chocado com a beleza e sensualidade.

Chega de problemas na “hora H”! A Jontex segue sendo aquela amiga que está sempre com você, te protegendo e mostrando que juntos resolvemos tudo!”, disse Cleo na legenda. Logo abaixo, seu seguidores fizeram questão de comentar.

Além disso, Cleo é um sucesso nas redes sociais. Com quase 20 milhões de seguidores, ela é queridinha de marcas e por isso, o que não falta é uma publicação dela divulgando algum produto. Sendo assim, mesmo fora da TV, Cleo vem faturando milhões com esse trabalho.

Suas fotos, muitas vezes sensuais, também chama a atenção do público. Sem medo de se mostrar, Cleo sempre se exibe em poses com roupas sensuais e agita as redes sociais.

FOTO OUSADA

Distribuindo boa forma aos 39 anos, Cleo Pires deu o que falar na última terça-feira (30), depois da viralização de um clique provocante e que com certeza deixou muito marmanjo babando.

Acontece que a atriz de grandes novelas da Globo roubou a cena e causou horrores ao trajar uma peça de roupa com um tamanho até considerável, porém, que não era nenhum pouco discreta.

Sentada, de pernas cruzadas e fazendo um carão, Cleo Pires apareceu trajando um vestido brilhante, com fenda e mangas bufantes. Na ocasião, os pernões da beldade ficaram em evidência e causaram um reboliço gigante. “O close não dorme”, escreveu a filha de Fábio Júnior na legenda do compartilhamento.

Nos comentários da publicação, os fãs da famosa não deixaram de elogiar a elegância, sensualidade e show de beleza da irmã de Fiuk.