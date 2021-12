Claudia Raia escancara separação, fica à base de antidepressivo e vê marido engravidar outra mulher; entenda

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ela falou abertamente sobre o fim do casamento com Edson Celulari, que vai ser pai pela terceira vez

Claudia Raia está tirando alguns dias de férias nas ilhas de Fernando de Noronha, mas, há pouco tempo, a musa esteve no ar com a reprise de Ti-Ti-Ti, na Globo.

Apesar do fiasco da atual edição, a novela foi um verdadeiro fenômeno na primeira exibição, em 2010. Porém, na época das gravações, a estrela não estava nada bem.

Isso porque ela estava enfrentando o processo de divórcio de Edson Celulari.

Em entrevista ao Mais Você, Claudia Raia revelou que quase não pôde concluir algumas cenas, por causa dos problemas na vida pessoal. Ela, inclusive, ficou à base de remédios.

“Não estava conseguindo acessar determinadas emoções. Estava passando por um momento bem confuso, que era a separação do Edson. Estava tomando antidepressivo”, disse a artista para Ana Maria Braga.

Após 11 anos da separação de Claudia Raia, Edson Celulari revela gravidez da atual mulher

Desde 2017, o ator é casado com Karin Roepke, com quem mantém um relacionamento bastante discreto. Ele revelou que vai ser pai pela terceira vez.

Agora, os dois esperam por uma menina. “A gente se derreteu e essa criança está sendo gerada com muito amor. Enzo e Sophia entendem o crescimento e fortalecimento da família com a chegada da pequenininha”, declarou o famoso.

Junto com Claudia Raia, Edson Celulari já é pai de Enzo e Sophia, de 24 e 18 anos, respectivamente.