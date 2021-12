Cinco criminosos armados invadem frigorífico da JBS, no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com informações, cinco homens fortemente armados acabam de render funcionários do frigorífico da JBS, localizado na BR 364, em Rio Branco, capital do estado do Acre.

Segundo apuração da reportagem do Ecos da Notícia, seguranças do frigorífico reagiram e trocaram tiros com os criminosos.

De acordo com depoimentos, os criminosos espancaram alguns funcionários para ter acessos a área interna da empresa.

Os bandidos teriam entrado pela área das caldeiras, e forçaram entrada a outros ambientes do prédio.

Um segurança em meio a troca de tiros conseguiu comunicação e pediu reforço.

Várias equipes da empresa que presta serviço de segurança se deslocaram para o reforço, juntamente com viaturas da Polícia Militar.

Afora a agressão física sofrida por alguns funcionários, nenhum foi atingido com tiros ou teve lesões graves em decorrência dos espancamentos.

A Polícia colhe nesse momento imagens do circuito interno de segurança, e não sabe informar se algum dos criminosos saiu ferido, mas quando o reforço chegou os bandidos já haviam empreendido fuga, sem no entanto conseguir levar nenhum valor, graças a reação da segurança armada.