Cinco crianças morrem após brinquedo inflável ser levantado pelo vento na Tasmânia

Cinco crianças morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas depois de caírem de 10 metros de altura de um castelo inflável levantado pelo vento em um evento escolar na Austrália. As informações são da CNN e do jornal The Guardian.

As crianças da Escola Primária Hillcrest em Devonport, na costa norte da Tasmânia, estavam comemorando o fim do ano escolar quando a tragédia aconteceu, na manhã desta quinta-feira (16).

A polícia confirmou que duas meninas e dois meninos, do 5º e 6º anos, morreram no acidente. A quinta criança morreu no hospital.

Ainda não há confirmação de quantas crianças estavam no brinquedo no momento em que ele foi levantado pelo vento. Três dos quatro feridos estão em estado grave.

O primeiro-ministro da Tasmânia, Peter Gutwein, disse que a tragédia foi “devastadora e comovente”.

“É difícil encontrar as palavras certas em circunstâncias tão trágicas. Tenho certeza de que falo por todos os tasmanianos ao estender minhas mais profundas condolências à família, aos amigos e entes queridos de todas as pessoas afetadas pela tragédia de hoje”, disse.

Já o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que “os eventos são simplesmente espantosos. Eles são impensáveis. Crianças pequenas em um dia divertido, junto com suas famílias, e que se transforma em uma tragédia tão horrível, nesta época do ano, isso parte meu coração”.

Fonte: Isto É