Chuvas e ações amenizam crise hídrica, mas 2022 ainda requer ‘atenção’, dizem governo e ONS

Nível das hidrelétricas tem leve recuperação em novembro após chuvas das últimas semanas

Termelétricas seguirão ligadas

Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, as usinas termelétricas têm que continuar ligadas para garantir o fornecimento de energia no próximo ano. Elas são mais caras e mais poluentes que as hidrelétricas.

“Se o governo não quiser ter emoções maiores em 2022, as térmicas não podem ser desligadas nem agora, no período chuvoso”, defende.

“Apesar de em abril entrar em funcionamento as usinas [hidrelétricas] de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, é mais seguro deixar, no mínimo, oito giga, dez gigawatts de térmicas operando para encher os reservatórios. O que vai dar para fazer é desligar as térmicas mais caras, de R$ 2 mil o megawatt/hora”, diz o especialista no setor elétrico.

O governo limitou o acionamento de usinas termelétricas em dezembro a, no máximo, 15 mil megawatts (MW) médios, incluindo eventual importação de energia do Uruguai e Argentina. O objetivo é reduzir o custo de geração de energia.

Até então, não havia limite e o operador do sistema podia acionar a quantidade necessária para garantir o fornecimento de energia ao país.

Em agosto e setembro, por exemplo, o país gerou 19 mil MW médios de energia térmica – valores recordes para a série histórica, de acordo com o ONS.

Na contramão do mundo, Brasil quer investir bilhões em parque de usinas térmicas de carvão mineral

Melhora das condições

Os reservatórios das usinas hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste — considerado a “caixa d’água” do setor elétrico – terminaram novembro com volume de 19,7%, de acordo com dados do ONS.

Os números são melhores que os de novembro de 2020, quando o nível observado foi de 17,7%. São, também, superiores à previsão feita em junho deste ano, quando o ONS esperava fechar novembro com 10,3% da capacidade. Se confirmada, essa previsão seria o pior nível em 20 anos.

Um conjunto de ações e fatores climáticos e econômicos levaram à recuperação parcial dos reservatórios, segundo o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) Adriano Pires:

acionamento de todas as usinas térmicas disponíveis;

importação de energia da Argentina e do Uruguai;

flexibilização das restrições hidráulicas, para estocar mais água nos reservatórios;

flexibilização dos sistemas de segurança das linhas de transmissão, o que permitiu a transferência de mais energia do Nordeste para o Sudeste/Centro-Oeste e Sul;

início da estação chuvosa em outubro e dentro da média histórica;

temperaturas amenas no segundo semestre, o que se evitou picos de energias; e

economia cresceu menos do que se imaginava no início de 2021.

Em meio à crise hídrica, produtores rurais preservam nascentes e reaproveitam água

Apesar da melhora, Pires diz que o nível dos reservatórios não é tranquilizador e que o Brasil precisará de anos para chegar a uma recuperação integral.

“Terminar o ano em nível de 20% não é um número que tranquiliza, então, em 2022, a gente vai continuar tendo emoções no setor elétrico. Temos que esperar pra ver como vai ser essa chuva no período úmido para saber se começamos o período seco, em abril, com níveis adequados [de armazenamento”, diz o especialista. Para Pires, é fundamental que os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste estejam em pelo menos 30% em abril para não trazer riscos de fornecimento de energia.

O ONS projeta que os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste chegarão ao final do período úmido (março/abril) com 30,7% de armazenamento, para o cenário baseado nas chuvas do biênio 2020/2021; e com 43,8% de armazenamento no cenário baseado nas chuvas do biênio 2017/2018.

Fonte: G1