Chifre ou prejuízo? Marido flagra a mulher com “pé de pano”, o amante ainda passa por cima da moto do “c”

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira, 15/12, mostra a reação inusitada que um homem, identificado como “Hiago”, após flagrar a sua esposa com outro dentro de carro.

Ele já desconfiava que estava sendo traído e surtou completamente.

De acordo com informações, Hiago estava seguindo a esposa e o amante dela e na hora que eles pararam em um matagal para fazer aventuras, ele jogou sua moto na frente do carro e puxou uma barra de ferro, ordenando que a esposa saísse do veículo.

Com medo dele, a mulher ficou dentro do carro e ele ficou mais furioso ainda. “Eu vou te pegar nem que seja no inferno! ”, disse Hiago, enquanto quebrava os vidros do carro.

O amante, após ter tido o carro quebrado, passou por cima da moto do ‘corno’.

Hiago então faz o amante e a esposa prometerem que irão pagar o conserto da moto dele, caso contrário irá matá-los. As Informações e do portal do Zacarias

Veja o Vídeo: