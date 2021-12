Cheguei e não quero boca torta, pois o sol brilha para todos. A titia hoje trás flashs babado do aniversário dela no Tardezinha e conteúdos bafo. Segue aí!

-------- Continua depois da Publicidade--------

PISA MENOS

A tradicional festa PISA MENOS realizada por Ralph Amorim em Porto Velho vem com uma mega estrutura para a festa de réveillon. Amorim já lacra com a Pisa Menos a anos na capital rondoniense e diga-se : a festa já está no calendário das festa bombásticas da capital Pvh.

Então, se for passar o réveillon em Porto Velho a dica é Réveillon Pisa Menos que vai ser realizado no Talismã 21 um espaço incrível.

Bora?



Foto 1 : Ralph realiza réveillon no talismã 21

A FAROFA BOMBOU

Quem está acompanhando as redes sociais deve ter visto que a farofa da Gkay foi babado nessas últimas horas, desde divórcios até reconciliações. No palco da farofa o marco alto da festa foi o reencontro e reconciliação de Xand e Solange Almeida, um show humildade.

Será que vamos ter novidades depois dessa reconciliação?



Foto 2 – Xand e Solange Almeida fazem presentes chorar com a reconciliação na farofa.

BBB SEX

Circulando pelas redes sociais badaladas, me deparo com esse ensaio top do ex – bbb Wagner Santiago. Com esse ar sensual o ex – bbb vem causando nas suas redes sociais, vale a pena conferir.



Foto 3 – Wagner ex – bbb sensual e lindo

PRÊMIO GLOW

Tudo pronto para o prêmio mais badalada entre os digitais influencers e blogueiros. O prêmio que traz diversas categorias vem revelando jovens talentos influenciadores e fomentando o comércio local. GLOW é produzido por Mariana Tavares e Edmirk Herculano que traz na bagagem uma experiência incrível com os prêmios anteriores e este ano de 2021 promete ser mais um GLOW BAFO.

Aguardem que vai ter chuva de liks na live.



Foto 4- Edmirk e Tavares realizam mais um prêmio GLOW

O Boticário usa a memória olfativa como conceito da campanha de Natal

Mágica, sensível e comovente, a campanha do Boticário, marca já reconhecida por contar histórias reais, se inspirou na obra O Pequeno Príncipe para nortear a campanha de Natal deste ano, que lança luz sobre reconexão por meio da memória olfativa. O conceito do filme teve como ponto de partida o cenário pandêmico e o futuro pós-pandemia para depositar mensagens de otimismo e esperança, no encerramento de mais um ano marcado pelo isolamento social.

Especialista em perfumaria há mais de 40 anos, o Boticário aliou seu core-business ao desejo de devolver os cheiros da vida para as pessoas neste Natal. O sentido, que muitas pessoas perderam durante a pandemia, aparece como elemento central no filme conceito da campanha.

Isolada no seu próprio mundo, a protagonista do filme representa as pessoas que, durante a pandemia da Covid-19, estiveram distantes de familiares e amigos. Em uma retrospectiva, com narração de trechos do clássico “O Pequeno Príncipe”, ela relembra algumas das cenas frequentes ao longo do ano: a emoção da alta de quem venceu o vírus; as videochamadas como recurso para estar nos momentos mais importantes; os vizinhos se encontrando nas janelas ou sacadas para dar uma dose de alegria em meio aos desafios.



Foto 5 : O boticário lança nova campanha

2º Chá das Mulheres da Indústria

Com o objetivo de auxiliar a Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, realizará o *2º Chá das Mulheres da Indústria*, dia 8 de dezembro, às 19h, no AFA Jardim. A noite será uma confraternização entre mulheres da indústria e que apoiam a causa, com um coquetel especial, atrações musicais, desfile de moda, bazar solidário, sorteios de brindes, cabine de massagem, espaço para fotos, entre outras atrações. OS convites estão à venda através dos telefones 3212-4202 e 3212-4203. Vamos nos unir a essa causa!

Não deixe de participar deste evento solidário.



Foto 6: Apresentação do evento para imprensa e colunistas.

NIVER DA BRILHOS

Quero aproveitar o espaço e agradecer a todos pelas felicitações pelos meus 40 anos, isso mesmo, a titia fez 40 e cheia de babados e muita saúde. Gratidão sempre por tudo e por todos.

Bora ver quem esteve no meu aniversário?

Ah! Quero agradecer ao Tardezinha Fish que me cedeu o espaço e ao Pic-Nic que fez um espaço clean para os parabéns.

Fotos do aniversário.