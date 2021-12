‘Chamei uns 20 boys pra me pegar. Quando vi, não dava conta’, diz Gkay sobre Farofa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em entrevista ao podcast Pod Delas, nesta sexta-feira (10), a humorista Gessica Kayane, a GKay, revelou alguns bastidores da “Farofa da GKay“, festa de três dias que deu para comemorar seu aniversário e que chamou atenção por conta da quantidade de famosos presentes e da pegação generalizada que rolou no evento.

GKay conta que, assim como outras celebridades que estavam “soltinhas” na pegação, como Viih Tube, que confessou ter beijado 48 pessoas, ela disse que chamou 20 “boys” na intenção de pegar todos, mas que não deu conta.

“Quebrei meu celibato. Existia a lista da farofa e a lista que eu queria pegar. Então, para puxar conversa com o boy, eu chamava para ir à Farofa. Quando cheguei na festa, eram uns 20 boys que eu chamei pra me pegar. Só que eu não dava conta. Chamei todas as classes, jogador de futebol, médico, tiktoker. Fui em todos os estados do Brasil. Todo mundo estava lá mesmo”, contou a humorista.

GKay confessou que, apesar de não ter dado conta de sua lista, não dormiu sozinha entre um dia e outro do evento que abalou o mundo dos influencers na última semana.

“Consegui dar atendimento e acordava no dia seguinte arrependidíssima, porque eu fico morta. Aí, você acorda e já tem um monte de gente, maquiador, stylist expulsando os boys”, disse.

Fonte; Isto É