Cesar Filho vem a público e dá notícia sobre Celso Portiolli após revelação de câncer: “Grande susto”

Cesar Filho fez publicação tranquilizando o público sobre câncer de Celso Portiolli

Nesta quarta (29), o jornalista e apresentador da Record, Cesar Filho, por meio do seu perfil no Instagram, veio a público e fez uma atualização em relação ao estado de saúde do apresentador do SBT, Celso Portiolli.

Cesar Filho postou uma foto onde ele surgiu ao lado do apresentador, e na legenda do seu post, ele tranquilizou os seus seguidores sobre o atual estado de saúde do seu amigo.

Conversei com meu amigo, @celsoportiolli, #CesloPortiolli e ele me disse que, depois do grande susto, está muito bem. Fazendo exames de rotina, encontrou um #pólipo na bexiga e, na mesma semana, retirou. Agora é fazer o tratamento de #imunoterapia e seguir a vida”, escreveu o apresentador do Hoje em Dia na legenda da sua publicação.

A revelação do câncer, foi feita ontem (28), por Celso Portiolli, que contou estar lutando contra um câncer em sua bexiga. Diante do diagnóstico, o apresentador acabou passando por um procedimento endiscópio para fins de retirada de um pólipo na bexiga e garantiu que agora está tudo bem.

TUMOR BENIGNO

Pólipos, de acordo com esclarecimento prestado pelo médico do Centro de Referência de Tumores Colorretais, Dr. Samuel Aguiar, pode ser considerado um conjunto de células que começa a perder o controle em relação à capacidade de duplicação, o que resulta em acelerada proliferação no interior do organismo.

Além disso, os pólipos são considerados tumores benignos, incapazes de causarem metástase.

VIDA NORMAL

De acordo com o que foi atualizado na publicação de Cesar Filho, o pólipo na região da bexiga de Portiolli foi retirado com sucesso. O próximo procedimento a ser realizado pelo apresentador é o de imunoterapia, com elevadas chances de cura e consequente retomada à vida normal.