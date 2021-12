CEREJEIRAS: Casos ativos continuam preocupantes com 2 em estado grave na UTI do HR Vilhena, veja os números

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), neste domingo (19) informa os seguintes números:

Casos Confirmados: 2715

Recuperados: 2602

Óbitos: 64

Altas Médicas: 00

Casos Confirmados Ativos: 48

Sendo um paciente de 72 anos e um paciente de 82 anos, ambos internados em estado grave na UTI da Covid do Hospital Regional de Vilhena, 2 pacientes internados na Ala Covid do hospital municipal São Lucas e 44 em tratamento domiciliar.

A equipe de reportagem do portal eletrônico Gazeta Rondônia solicitou da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, os números de vacinados entre os novos contaminados, a informação não foi possível em razão da inconsistência no sistema do Ministério da Saúde.

Uma morte por Covid-19 foi registrada em Rondônia no domingo (19) e, com isso, o total de mortes no estado chega a 6.688, desde o início da pandemia.

Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o estado tem 282.374 registros, sendo que 79 foram apenas em 24 horas.

O número de casos ativos não foi divulgado, mas até quinta-feira (16), eram registrados 4.458 casos ativos do vírus no estado.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus: Disk Corona: (69) 99928-8342.