Cerca de 15 mil famílias começam a receber o vale gás; saiba em qual Estado brasileiro

As famílias de Fortaleza (CE) começaram a receber nesta segunda-feira (20) os tíquetes do Vale Gás Social.

A saber, as entregas acontecem nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e são realizadas de acordo com a data de nascimento, conforme você poderá acompanhar neste artigo.

Vale Gás Social

O benefício do Governo do Ceará oferece uma recarga de botijão de gás para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Após ofertar o benefício duas vezes, como medida de apoio às famílias mais impactadas com a pandemia do coronavírus, o Governo do Ceará implantou o programa como política permanente.

Agora, por três vezes ao ano, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos fará a distribuição dos tíquetes. Em todo o Estado, são 201.259 beneficiários.

Entrega dos tíquetes

Na Capital, os tíquetes estão sendo entregues pela Prefeitura de Fortaleza, nos 27 endereços de Cras da cidade, de acordo com a data de nascimento. As famílias beneficiárias podem ainda tirar dúvidas pelo telefone 156.

20 a 23 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro;

27 a 30 de dezembro: nascidos em março e abril;

3 a 7 de janeiro: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

10 a 14 de janeiro: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

A secretária Socorro França, que acompanhou a primeira manhã de distribuição, ressalta que os tíquetes estão sendo distribuídos em todo o Estado.

“Na semana passada, a SPS entregou os tíquetes a todas as prefeituras municipais. Agora, famílias em todo o Estado já estão recebendo os benefícios. Nossa orientação é que essas famílias procurem as prefeituras ou o Cras mais próximos de suas residências para buscar orientação e, em seguida, providenciarem suas recargas”, pontua.

O que é preciso levar para receber o vale gás?

Para receber o benefício, o cidadão deverá levar um documento de identificação e comprovante de residência.

Com o tíquete em mãos, existem três formas de receber a recarga: indo direto à revenda mais próxima da Nacional Gás; entrando em contato com a distribuidora da Nacional Gás da sua região; ou pelo canal de atendimento da empresa no telefone 0800-7021200.

