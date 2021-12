Centro de Especialidades Odontológicas atende pacientes com necessidades especiais

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), realizou na última semana, o atendimento de pacientes com necessidades especiais, voltados para o tratamento de canal, restaurações e exodontias em dois pacientes especiais.

“Esse tratamento é oferecido somente na Fundhacre para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Compete ao Estado a responsabilidade de oferecer serviços de odontologia da média e alta complexidade. Hoje atendemos pacientes de todo o Acre, e temos profissionais de excelência que realizam esse atendimento”, afirma a coordenadora geral do CEO, Dra. Christiane Lopes.

Todos os equipamentos necessários são levados para centro cirúrgico, inclusive o aparelho de raio X, que é essencial para realização do tratamento endodôntico, mais conhecido como tratamento de canal.



CEO oferta serviços voltados para crianças especiais. Foto: Danna Anute..

Roberto Derze, pai do Davi, de 15 anos, procurou o atendimento para seu filho, que é autista, para tratar de um canal. Ele destaca a importância do serviço odontológico da Fundhacre para pessoas especiais, que necessitam de atendimento específico com sedação.

“O CEO é importante pela sua rede de cuidado com os pacientes que têm algum comprometimento no desenvolvimento, seja ela intelectual, física ou mental, e têm dificuldades para serem atendidas, principalmente crianças, como meu filho, que é autista, que requer uma anestesia geral para ficar sentado e aceitar o atendimento da forma que deve ser”, comenta o pai.



Tratamento é oferecido somente na Fundhacre para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Danna Anute.

O cirurgião dentista Wilker Bonfá, explica como funciona o Centro de Especialidades Odontológicas e o serviço fornecido para pacientes regulados e com necessidades especiais encaminhados para a unidade.

“A unidade oferece tratamentos especializados em saúde bucal à população, principalmente às pessoas com alguma necessidade especial, como problemas neurológicos. O ambulatório odontológico realiza procedimentos como endodontia (canal), cirurgias, extração, restauração, limpeza, tratamento de gengiva e diagnósticos de câncer bucal”, ressalta.

O paciente deve dar entrada na Unidade Básica de Saúde ou nas Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima de sua casa, para ser encaminhado ao Centro Odontológico, e assim iniciar o tratamento. O agendamento é feito por meio da regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).