Centro cirúrgico da Fundação Hospitalar passa por reformas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) passa por uma ampliação no número de salas cirúrgicas. Trata-se de uma reforma histórica que nos últimos anos não se viu acontecer no complexo.

Atualmente, o centro cirúrgico conta com seis salas. Após a reforma, passará a contar com oito salas. O objetivo é aumentar o número de procedimentos cirúrgicos realizados na unidade.



Centro Cirúrgico da Fundhacre passa por reformas. Foto: Cedida.

“Estão sendo montadas duas salas cirúrgicas que vão aumentar e potencializar a execução de cirurgias no estado. Todos os equipamentos e mobiliários da reforma foram adquiridos com recursos próprios, liberados pelo nosso governador Gladson Cameli, que tem trabalhado muito pela saúde da população”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.



Com a reforma, o centro cirúrgico passará a contar com oito salas. Foto: Cedida.

Com a reforma, a Fundhacre passa a ter um bloco cirúrgico funcional em alta tecnologia. A previsão de entrega para a primeira parte é no dia 2 de janeiro.