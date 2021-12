Casos de violência doméstica são registrados no final da semana em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesse período de inúmeras confraternizações de Natal e Ano Novo, a Polícia Militar continua o seu trabalho nas ruas de Cruzeiro do Sul, nos bairros e também na região central.

O comandante do 6º Batalhão da PM afirma que o final de semana foi relativamente tranquilo, mas houve registros de agressão à mulher. “Os registros por incrível que pareça apesar da confraternização entre famílias, foi uma elevação em casos de violência doméstica que já vem ocorrendo há um tempo. Com isso implantaremos uma guarnição da Maria da Penha para tentar melhorar essa convivência familiar. Sabemos que no final de ano, esse acúmulo financeiro disponibilizado pelo governador está causando um fluxo maior no comércio e manteremos um reforço da Polícia Militar”.