Casos de gripe explodem e Emanuel anuncia força tarefa; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Cuiabá anunciou, na noite desta sexta-feira (24), medidas para o atendimento mais amplo de pacientes infectados com o vírus da Influenza e demais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou, no início da noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal, a criação de uma “força tarefa” e a elaboração do “Plano de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave” para combater o avanço do surto de gripe que tem assolado todo o Brasil, principalmente em relação à variante do vírus Influenza, H3N2, que tem se propagado rapidamente por todo país.

Emanuel ressaltou que na Capital o número de casos de gripe e Síndrome Respiratória Aguda Grave teve aumento significativo em dezembro, se comparado com o mês anterior, algo em torno de 25%.

As unidades de saúde de Cuiabá atenderam cerca de 154 pacientes infectados pelo vírus da Influenza em novembro, já agora em dezembro, o número chega a 288. Em relação às internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave envolveram 17 moradores da Capital.

O prefeito chamou atenção aos riscos causados pelas doenças, principalmente quando o paciente já é idoso, criança, gestante ou que possua alguma comorbidade.

Emanuel gravou vídeo para anunciar as principais iniciativas do Plano de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, e explicou cada uma delas.