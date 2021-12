Casal é morto a tiros dentro de apartamento em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Railson Menezes de 30 anos e Gabriela de Sousa Alves de 29 anos, foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (27/12), dentro de um apartamento, localizado na rua Clara Nunes, bairro Aponiã em Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, um homem armado invadiu o apartamento do casal e efetuou vários disparos contra os dois. O homem morreu ao ser baleado próximo da porta, a mulher ainda tentou correr, mas foi atingida dentro do banheiro. O suspeito fugiu do local, após o crime.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem os tiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegarem no local, o casal já estava sem vida.

O corpo dos dois jovens foram removidos pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida irá investigar o caso.

Fonte: Portal de Rondônia