Casal é encontrado enterrado de cabeça para baixo no ramal do Acará – VEJA VÍDEOS

MANAUS-AM | Na manhã desta quarta-feira (15), trabalhadores de uma construtora acessavam uma região de mata, que fica no ramal do Acará, próximo ao bairro Lago Azul, na zona Norte de Manaus, quando viram o pé de um homem que estava enterrado de cabeça para baixo.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, constatou que havia mais um corpo enterrado em outra cova, há cerca de 2 metros de distância da primeira cova encontrada. Devido a dificuldade de retirada dos corpos, os Bombeiros foram acionados e iniciaram os trabalhos.



Por volta das 14h, o primeiro corpo foi removido do buraco. Era um homem com uma tatuagem com a frase bíblica: “O Senhor é meu Pastor e nada né faltará”. Ele foi removido até o carro do Instituto Médico Legal (IML) que estacionou na avenida das Flores.

Por volta das 14h45, os Bombeiros conseguiram retirar o segundo corpo da cova. Era uma mulher que estava com um plástico envolvendo todo o rosto, com as mãos amarradas para trás e que também foi enterrada de cabeça pra baixo. Ela vestia uma blusa preta, short curto azul e possuía uma tatuagem na panturrilha da perna direita.



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local e os Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) documentaram a cena e possíveis marcas nos cadáveres. Até o momento não há informações sobre como as vítimas foram mortas, nem autores ou motivação.

