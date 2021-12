Casal é crivado de bala dentro da casa onde morava na Colônia Antônio Aleixo; imagens fortes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (8), os corpos de Diogo Araújo da Silva, de 19 anos, e sua namorada Francisca Antônia, de 28 anos, foram encontrados com diversas perfurações de arma de fogo dentro da casa onde moravam, localizada na rua Buriti, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital.

De acordo com informações dos familiares do casal assassinado, Diogo e Francisca não teriam envolvimento com o crime organizado, porém, jornalistas descobriram que Diogo já vendeu drogas em outro bairro, onde foi “expulso” após diversas ameaças de morte. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para remover os corpos do local.

Francisca Antônia trabalhava como babá na área da Ponta Negra, Zona Oeste da capital, e só comparecia até o bairro para verificar sua casa. A mulher tinha 2 filhos, com outro homem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.