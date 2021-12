Casal de Porto Velho é preso pela Polícia Militar atravessando meio quilo de cocaína da Bolívia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante a Operação HÓRUS, do programa V.I.G.I.A, as forças de segurança da fronteira, compostas pelo BPFRON e NIIF/GM, realizaram no final da tarde desta segunda-feira (13), a prisão de um casal, moradores de Porto Velho.

Segundo informaram os policiais, o casal havia acabado chegar da Bolívia e ao desembarcar em um porto clandestino na cidade de Guajara-Mirim, foram abordados e durante a busca pessoal, foi localizado no interior de uma bolsa, que traziam consigo, 01(um) tablete de droga.

Ao entrevistar o homem de 36 anos, que estava em companhia da mulher, de 21 anos de idade, este confessou que tratava-se de substância análoga a cocaína e que havia pego na Bolívia, com uma pessoa, não informando quem seria.

De imediato, ambos receberam voz de prisão e foram apresentados na sede da Policia Federal em Guajara-Mirim (RO).

Fonte: Assessoria da Polícia Militar