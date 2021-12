Casa de Acolhimento Dona Elza realiza dia de confraternização para os moradores

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Casa de Acolhimento Dona Elza, realizou nesta terça-feira, 21, uma extensa programação para alegrar o Natal dos usuários da Casa de Acolhida.

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, da Vice-prefeita Marfisa Galvão, do vereador Samir Bestene e do assessor da Fieac, Assurbanipal Mesquita.

A idealizaradora e gerente da Casa de Acolhida, Williane Costa, conta que o objetivo foi promover um dia de descontração e diversão aos acolhidos. “Graças ao apoio dos colaboradores conseguimos realizar um bonito evento para essas pessoas que estão conosco todos os dias”, pontua.

As doações foram feitas pela clínica Checap Saúde, Dr. Eduardo Alencar, assessor da Fieac, Assurbanipal, vereador Samir Bestene e Simão Festas.

O dia comemorativo foi organizado por toda equipe da Casa e contou com o apoio da coordenadora do Centro Pop, Elizabeth Medeiros, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco e Fundação Garibaldi Brasil.