Carro oficial que transporta governador se envolve em acidente grave em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Acidente envolvendo o carro oficial que transporta o governador Gladson Cameli ocorreu na noite deste sábado, 04, no cruzamento da Avenida Ceará com rua Pernambuco em Rio Branco.

De acordo com informações o governador Gladson Cameli, não estaria dentro do veículo, que colidiu frontalmente com outro veículo.

Por questões de segurança, nem sempre no comboio de segurança para movimentação veicular da autoridade maior do estado, no caso o governador, ele é transportado no veículo da frente, embora todos os veículos sejam blindados e acompanhados por seguranças fortemente armados e preparados.

Segundo o que a reportagem do Ecos da Notícia apurou, os dois veículos sofreram danos materiais e apesar da gravidade da colisão, apenas um segurança saiu ferido no braço sem gravidade, sendo atendido no Pronto Socorro de Rio Branco, para onde em seguida o governador Gladson Cameli foi averiguar o estado de saúde do segurança e fazer uma visita surpresa aquela unidade de saúde de urgência e emergência