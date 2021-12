Carro desgovernado atinge muro da Unidade Sesi Senai em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

A batida ocorreu por volta das 20:30 h deste sábado, 04 de dezembro.

Segundo informações, o veículo era dirigido por um estudante de medicina.

O impacto foi tão forte que o automóvel quebrou o muro do Sesi Senai em Cruzeiro do Sul, chegando a ficar do lado de dentro do terreno da Unidade.

A polícia compareceu no local e a justificativa do condutor para o acidente foi que a “sandália que ele usava prendeu, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo.

Segundo informações, um acordo foi feito com o condutor que se responsabilizou em arcar com os danos causados.

Não há informações se o estudante fez o teste de bafômetro, mas pessoas que estavam no local disseram que ele teria chegado a comentar que ingeriu bebida alcoólica.