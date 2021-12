Carro cai em canal de esgoto na Avenida Tancredo Neves e motorista não é encontrado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um carro foi encontrado caído em um canal de esgoto na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Segundo informações do portal G1, o veículo teria ultrapassado um guard-rail (grade de proteção de metal que separa as pistas) e caído, na madrugada desta segunda-feira (13). O motorista, no entanto, não foi encontrado.

O canal estava com baixo nível de água e coberto por vegetações. Ainda não se sabe quando o veículo será retirado do local.