Carreta tomba e deixa mais de 50 imigrantes mortos no México

Pelo menos 53 pessoas morreram nesta quinta-feira (9) em um acidente no qual uma carreta que viajava clandestinamente transportando imigrantes tombou em uma estrada do estado de Chiapas, no México, segundo fontes do Ministério Público estadual.

De acordo com um boletim do MP de Chiapas, outras 54 pessoas ficaram feridas. O estado faz fronteira com a Guatemala e é o principal ponto de acesso de migrantes em situação irregular no sul do México.

O presidente do México, Andrés López Obrador, lamentou a tragédia em uma publicação em seu perfil no Twitter. “Lamento profundamente a tragédia ocasionada pelo capotamento de um trailer em Chiapas que transportava migrantes centro-americanos. É muito doloroso. Abraço aos familiares das vítimas”, disse López Obrador.

Alejandro Giammattei, presidente da Guatemala, também se manifestou sobre o acidente. “Lamento profundamente a tragédia no estado de Chiapas e me solidarizo com as famílias das vítimas, a quem oferecemos toda a assistência consular necessária, incluindo repatriações”, disse Giammattei.